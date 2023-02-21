Соколова (Ярославова) Фёкла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1778 ст.
Сын: Соколов Аркадий Аполлонович
Отец ребёнка: Соколов Аполлон Степанович
Менчаково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Платон Аполлонович
Отец ребёнка: Соколов Аполлон Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно