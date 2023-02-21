Соколова (Ярославова) Фёкла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Ярославова) Фёкла Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярославов Михаил Иванович

Мать: Ярославова Акулина Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.09.1778 ст.

Сын: Соколов Аркадий Аполлонович

Отец ребёнка: Соколов Аполлон Степанович

Менчаково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Платон Аполлонович

Отец ребёнка: Соколов Аполлон Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Аполлон Степанович

Смерть
Неизвестно
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