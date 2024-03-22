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Синцов Емельян Степанович

Место рождения

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1769

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Синцов Степан Григорьевич

Мать: Синцова Анна Андреевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Синцов Осип Емельянович

Мать ребёнка: Синцова Параскева Васильевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Синцова Параскева Васильевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Синцов Антон Емельянович

Мать ребёнка: Синцова Параскева Васильевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Синцов Козма Емельянович

Мать ребёнка: Синцова Параскева Васильевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Синцов Давыд Емельянович

Мать ребёнка: Синцова Параскева Васильевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Синцов Прохор Емельянович

Мать ребёнка: Синцова Параскева Васильевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Параскева Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769
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