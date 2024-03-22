Синцов Емельян Степанович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Синцов Степан Григорьевич
Мать: Синцова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Синцова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Синцова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Синцова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Синцова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Синцова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Синцов Прохор Емельянович
Мать ребёнка: Синцова Параскева Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1769