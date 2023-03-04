Синцова (Ливанова) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Ливанова) Параскева Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1769

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Синцов Осип Емельянович

Отец ребёнка: Синцов Емельян Степанович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Синцов Емельян Степанович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Синцов Антон Емельянович

Отец ребёнка: Синцов Емельян Степанович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Синцов Козма Емельянович

Отец ребёнка: Синцов Емельян Степанович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Синцов Давыд Емельянович

Отец ребёнка: Синцов Емельян Степанович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Синцов Прохор Емельянович

Отец ребёнка: Синцов Емельян Степанович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Емельян Степанович

Смерть
После 1769
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