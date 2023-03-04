Синцова (Ливанова) Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Синцов Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Синцов Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Синцов Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Синцов Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Синцов Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Синцов Прохор Емельянович
Отец ребёнка: Синцов Емельян Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1769