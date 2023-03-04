Синцова (Чашина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Чашина) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1769

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Синцов Емельян Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Григорьевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Синцов Артём Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Григорьевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Синцов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Григорьевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Синцов Иван Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Григорьевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Степан Григорьевич

Смерть
После 1769
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