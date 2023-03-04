Синцова (Чашина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1730
Сын: Синцов Емельян Степанович
Отец ребёнка: Синцов Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Синцов Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Синцов Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Синцов Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1769