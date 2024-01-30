Просняк Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1972
Образование
С 1979 по 1981
Баку
экспериментальная средняя школа № 171
Образование
С 1990 по 1994
Санкт-Петербург
ВВМУРЭ им. А. С. Попова
Рождение ребёнка
31.12.2011
Мать ребёнка: Просняк Анастасия Михайловна
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно