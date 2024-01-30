Просняк Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просняк Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1972

Отец: Просняк Сергей Михайлович

Мать: Просняк Галина Николаевна

Образование
С 1979 по 1981
Баку
экспериментальная средняя школа № 171
Образование
С 1990 по 1994
Санкт-Петербург
ВВМУРЭ им. А. С. Попова
Рождение ребёнка
31.12.2011

Сын: Просняк Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Просняк Анастасия Михайловна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просняк Анастасия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
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