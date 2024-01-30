Просняк (Булатова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПросняк (Булатова) Галина Николаевна

Просняк (Булатова) Галина Николаевна

avatar

Место рождения

р. Марий Эл

Дата рождения

06.05.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

р. Марий Эл
Бракосочетание
09.09.1967

Муж: Просняк Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
11.03.1969

Сын: Просняк Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Просняк Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
11.07.1972

Сын: Просняк Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Просняк Сергей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close