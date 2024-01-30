Просняк (Булатова) Галина Николаевна
Место рожденияр. Марий Эл
Дата рождения06.05.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
р. Марий Эл
Бракосочетание
09.09.1967
Рождение ребёнка
11.03.1969
Сын: Просняк Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Просняк Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1972
Сын: Просняк Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Просняк Сергей Михайлович
Место жительства
Неизвестно