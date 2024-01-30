Просняк Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1941
Бракосочетание
09.09.1967
Рождение ребёнка
11.03.1969
Сын: Просняк Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Просняк Галина Николаевна
Рождение ребёнка
11.07.1972
Сын: Просняк Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Просняк Галина Николаевна
Образование
По 1977
Черноморское Высшее военно-морское училище имени П.С Нахимова | http://ivb.com.ua/chvvmutabl.htm