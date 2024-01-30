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Просняк Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1941

Отец: Просняк Михаил Терентьевич

Мать: Просняк Феодосия Сергеевна

Бракосочетание
09.09.1967

Жена: Просняк Галина Николаевна

Рождение ребёнка
11.03.1969

Сын: Просняк Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Просняк Галина Николаевна

Рождение ребёнка
11.07.1972

Сын: Просняк Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Просняк Галина Николаевна

Образование
По 1977
Черноморское Высшее военно-морское училище имени П.С Нахимова | http://ivb.com.ua/chvvmutabl.htm
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