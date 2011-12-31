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Просняк Иван Дмитриевич
Просняк Иван Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Москва
Дата рождения
31.12.2011
Пол
Мужской
Отец
Просняк Дмитрий Сергеевич
1972 г.р.
Мать
Просняк (Потемкина) Анастасия Михайловна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.2011
Отец:
Просняк Дмитрий Сергеевич
Мать:
Просняк Анастасия Михайловна
Москва
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