Просняк Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просняк Иван Дмитриевич

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Место рождения

Москва

Дата рождения

31.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.2011

Отец: Просняк Дмитрий Сергеевич

Мать: Просняк Анастасия Михайловна

Москва
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