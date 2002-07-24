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Вознов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1925

Дата смерти

24.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1925

Отец: Вознов Иван

Мать: Вознова(свекровь Ирины Ивановны-Мать Михаила) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вознова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1953

Сын: Вознов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Вознова Ирина Ивановна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вознова Ирина Ивановна

Смерть
24.07.2002
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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