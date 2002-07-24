Вознов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1925
Дата смерти24.07.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1925
Рождение ребёнка
31.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вознова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1953
Мать ребёнка: Вознова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вознова Ирина Ивановна
Смерть
24.07.2002