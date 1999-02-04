Вознова (Лапицкая) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознова (Лапицкая) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1927

Дата смерти

04.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1927

Отец: Лапицкий Иван Филиппович

Мать: Лапицкая Мария Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вознов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1953

Сын: Вознов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Вознов Михаил Иванович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вознов Михаил Иванович

Смерть
04.02.1999
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: рак
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