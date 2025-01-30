Вознова (Лапицкая) Ирина Ивановна
женский, родилась 13.05.1927
умерла 04.02.1999, Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
МатьЛапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна31.03.1897 г.р.
ОтецЛапицкий Иван Филиппович1899 г.р.
Супруги
Вознов Михаил Иванович26.10.1925 г.р.
Дети
Вознов Виктор Михайлович29.10.1953 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вознов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1953
Отец ребёнка: Вознов Михаил Иванович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
04.02.1999
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область