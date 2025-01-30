Вознова (Лапицкая) Ирина Ивановна 13.05.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Вознова (Лапицкая) Ирина Ивановна

Автор
НЛ
Ластовская Н.

женский, родилась 13.05.1927

умерла 04.02.1999, Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Мать
Лапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна31.03.1897 г.р.
Отец
Лапицкий Иван Филиппович1899 г.р.
Супруги
Вознов Михаил Иванович26.10.1925 г.р.
Дети
Вознов Виктор Михайлович29.10.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1927

Отец: Лапицкий Иван Филиппович

Мать: Лапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вознов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вознов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1953

Сын: Вознов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Вознов Михаил Иванович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Смерть
04.02.1999
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Причина смерти: рак

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