Вознова (Лапицкая) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1927
Дата смерти04.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1927
Отец: Лапицкий Иван Филиппович
Мать: Лапицкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вознов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1953
Отец ребёнка: Вознов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1999
Причина смерти: рак