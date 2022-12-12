Иконникова Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Иконникова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иконников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иконников Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Иконников Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно