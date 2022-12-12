Иконникова Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иконникова Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Иконникова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иконников Иван Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иконников Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Иконников Иван Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иконников Иван Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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