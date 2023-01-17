Иконников Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Иконников Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Иконникова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Иконникова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иконников Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Иконникова Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно