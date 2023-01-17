Иконников Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иконников Иван Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Иконников Николай Иванович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Иконникова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Иконникова Варвара Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иконников Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Иконникова Варвара Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иконникова Варвара Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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