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(Смирнова) Лариса Васильева

Место рождения

Алексин, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

29.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1900

Отец: Смирнов Василий Александрович

Мать: Смирнова Мария Иванова

Алексин, город Алексин, Тульская область
Крещение
30.10.1900
Алексин, город Алексин, Тульская область
восприемники: Канцелярский чиновный служащий в Алексинском уездном Полицейском управлении Михаил Александрович Смирнов и псаломщика Соборной Успенской г. Алексина церкви Александра Гаврилова смирнова ... Показать все
Бракосочетание
16.05.1922

Муж: Рыбин Валентин Николаевич

Смерть
Неизвестно

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