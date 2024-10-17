(Смирнова) Лариса Васильева
Место рождения
Дата рождения29.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1900
Крещение
30.10.1900
восприемники: Канцелярский чиновный служащий в Алексинском уездном Полицейском управлении Михаил Александрович Смирнов и псаломщика Соборной Успенской г. Алексина церкви Александра Гаврилова смирнова ... Показать все
Бракосочетание
16.05.1922
Смерть
Неизвестно