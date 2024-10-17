Смирнова Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Мария Иванова

Смирнова Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1868

Дата смерти

01.01.1920

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Александрович

Рождение ребёнка
12.11.1896

Дочь: (Смирнова) Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1896

Сын: Смирнов Иван Васильев

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1900

Дочь: (Смирнова) Лариса Васильева

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1902

Сын: Смирнов Владимир Васильев

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1903

Дочь: (Смирнов) Елизавета Александрова

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1906

Дочь: (Смирнова) Елена Васильева

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
01.01.1920
Алексин, город Алексин, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.