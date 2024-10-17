Смирнова Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1868
Дата смерти01.01.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1896
Дочь: (Смирнова) Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
12.11.1896
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
29.10.1900
Дочь: (Смирнова) Лариса Васильева
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
30.03.1902
Сын: Смирнов Владимир Васильев
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
20.10.1903
Дочь: (Смирнов) Елизавета Александрова
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
19.02.1906
Дочь: (Смирнова) Елена Васильева
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Смерть
01.01.1920
Похороны
Неизвестно