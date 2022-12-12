Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кучеренко Андрей Маркович
Отец ребёнка: Кучеренко Марк Харитонович
Рождение ребёнка
С 25.07.1910 по 22.02.1977
Отец ребёнка: Кучеренко Марк Харитонович
Рождение ребёнка
15.11.1915
Дочь: Кучеренко Евфросиния Марковна
Отец ребёнка: Кучеренко Марк Харитонович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кучеренко Алексей Маркович
Отец ребёнка: Кучеренко Марк Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеренко Татьяна Марковна
Отец ребёнка: Кучеренко Марк Харитонович