Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кучеренко Андрей Маркович

Отец ребёнка: Кучеренко Марк Харитонович

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
С 25.07.1910 по 22.02.1977

Сын: Кучеренко Петр Маркович

Отец ребёнка: Кучеренко Марк Харитонович

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.11.1915

Дочь: Кучеренко Евфросиния Марковна

Отец ребёнка: Кучеренко Марк Харитонович

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кучеренко Алексей Маркович

Отец ребёнка: Кучеренко Марк Харитонович

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучеренко Татьяна Марковна

Отец ребёнка: Кучеренко Марк Харитонович

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край
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