Кучеренко Марк Харитонович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти18.01.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кучеренко Андрей Маркович
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
С 25.07.1910 по 22.02.1977
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
15.11.1915
Дочь: Кучеренко Евфросиния Марковна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кучеренко Алексей Маркович
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеренко Татьяна Марковна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Смерть
18.01.1969
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край