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Кучеренко Марк Харитонович

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Место рождения

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1875

Дата смерти

18.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кучеренко Андрей Маркович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
С 25.07.1910 по 22.02.1977

Сын: Кучеренко Петр Маркович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.11.1915

Дочь: Кучеренко Евфросиния Марковна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кучеренко Алексей Маркович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучеренко Татьяна Марковна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
18.01.1969
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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