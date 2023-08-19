Кучеренко Петр Маркович
Место рождения
Дата рожденияС 25.07.1910 по 22.02.1977
Дата смерти22.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 25.07.1910 по 22.02.1977
Отец: Кучеренко Марк Харитонович
Мать: Анастасия Михайловна
Концлагерь
С 10.12.1935 по 19.04.1936
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бежал со спец поселения на Урале (Свердловская область). В 1935 прибыл в спец поселение в Медвежьегорский район Карелии (кулак)
Концлагерь
С 20.04.1936 по 11.04.1947
Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
в 1936 убыл во 2-е Повенецкое отделение ББКанал (кулак)
Рождение ребёнка
03.02.1940
Сын: Кучеренко Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Матвиец Лариса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвиец Лариса Петровна
Смерть
22.02.1977
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край