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Кучеренко Петр Маркович

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Место рождения

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

С 25.07.1910 по 22.02.1977

Дата смерти

22.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 25.07.1910 по 22.02.1977

Отец: Кучеренко Марк Харитонович

Мать: Анастасия Михайловна

Красносельское, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Концлагерь
С 10.12.1935 по 19.04.1936
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бежал со спец поселения на Урале (Свердловская область). В 1935 прибыл в спец поселение в Медвежьегорский район Карелии (кулак)
Концлагерь
С 20.04.1936 по 11.04.1947
Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
в 1936 убыл во 2-е Повенецкое отделение ББКанал (кулак)
Рождение ребёнка
03.02.1940

Сын: Кучеренко Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Матвиец Лариса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвиец Лариса Петровна

Смерть
22.02.1977
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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