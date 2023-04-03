Акодус (Бунакова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акодус (Бунакова) Ольга Алексеевна

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акодус Илья Абович/Абрамович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
музыкант
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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