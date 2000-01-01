Алексеев Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1945
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945
Рождение ребёнка
07.12.1970
Дочь: Ильина Елена Павловна
Мать ребёнка: Алексеева Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
01.03.1979
Сын: Алексеев Евгений Павлович
Мать ребёнка: Алексеева Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
26.03.1985
Сын: Алексеев Александр Павлович
Мать ребёнка: Алексеева Галина Георгиевна