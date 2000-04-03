Алексеева Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1950
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1950
Рождение ребёнка
07.12.1970
Дочь: Ильина Елена Павловна
Отец ребёнка: Алексеев Павел Павлович
Рождение ребёнка
01.03.1979
Сын: Алексеев Евгений Павлович
Отец ребёнка: Алексеев Павел Павлович
Рождение ребёнка
26.03.1985
Сын: Алексеев Александр Павлович
Отец ребёнка: Алексеев Павел Павлович