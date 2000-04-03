Алексеева Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Галина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1950

Отец: Евстафиев Георгий Евстафьевич

Мать: Соколова Валентина Никитична

Рождение ребёнка
07.12.1970

Дочь: Ильина Елена Павловна

Отец ребёнка: Алексеев Павел Павлович

Рождение ребёнка
01.03.1979

Сын: Алексеев Евгений Павлович

Отец ребёнка: Алексеев Павел Павлович

Рождение ребёнка
26.03.1985

Сын: Алексеев Александр Павлович

Отец ребёнка: Алексеев Павел Павлович

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