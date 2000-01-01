Алексеев Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1985

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1985

Отец: Алексеев Павел Павлович

Мать: Алексеева Галина Георгиевна

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