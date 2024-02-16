Голяк (Вертипрахова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голяк (Вертипрахова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Вертипрахов Иван Васильевич

Мать: Вертипрахова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Голяк Сергей Александрович

Отец ребёнка: Голяк Александр

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Голяк Юлия Александровна

Отец ребёнка: Голяк Александр

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голяк Александр

Смерть
Неизвестно
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