Голяк (Вертипрахова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Рождение ребёнка
1974
Сын: Голяк Сергей Александрович
Отец ребёнка: Голяк Александр
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Голяк Юлия Александровна
Отец ребёнка: Голяк Александр
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голяк Александр
Смерть
Неизвестно