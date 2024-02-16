Вертипрахова (Глазырина) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Голяк Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Вертипрахов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Терентьева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Вертипрахов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Вертипрахов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Вертипрахов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Ширина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Вертипрахов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно