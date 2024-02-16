Вертипрахова (Глазырина) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вертипрахова (Глазырина) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Глазырин Федор Афанасьевич

Мать: Глазырина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Голяк Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Вертипрахов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Терентьева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Вертипрахов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Вертипрахов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Вертипрахов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Ширина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Вертипрахов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертипрахов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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