Голяк Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1974
Сын: Голяк Сергей Александрович
Мать ребёнка: Голяк Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Голяк Юлия Александровна
Мать ребёнка: Голяк Ольга Ивановна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голяк Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно