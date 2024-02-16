Голяк Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голяк Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1974

Сын: Голяк Сергей Александрович

Мать ребёнка: Голяк Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Голяк Юлия Александровна

Мать ребёнка: Голяк Ольга Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голяк Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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