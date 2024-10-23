Никифор 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифор

Место рождения

Малые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1772

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Василий Васильев

Мать: не указана

Малые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Егорова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Настасья Егорова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Илья Никифоров

Мать ребёнка: Настасья Егорова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: Настасья Егорова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ефрем Никифоров

Мать ребёнка: Настасья Егорова

Малые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл

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