Никифор
Место рождения
Дата рождения1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Василий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Егорова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Настасья Егорова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Илья Никифоров
Мать ребёнка: Настасья Егорова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: Настасья Егорова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ефрем Никифоров
Мать ребёнка: Настасья Егорова