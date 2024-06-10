Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения1726
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Феодор Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Никифор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Федоровна