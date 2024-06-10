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Василий Васильев

Место рождения

Малые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Вычислено 1768 г.р.
1772 г.р.
1799 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Малые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Феодор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Малые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1772

Сын: Никифор

Мать ребёнка: не указана

Малые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

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