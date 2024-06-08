Настасья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор

Рождение ребёнка
1797

Сын: Илья Никифоров

Отец ребёнка: Никифор

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор

Смерть
Неизвестно

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