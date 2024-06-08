Настасья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор
Рождение ребёнка
1797
Сын: Илья Никифоров
Отец ребёнка: Никифор
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор
Смерть
Неизвестно