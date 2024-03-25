Шачнев Игнат Федотович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
10.11.1867 ст.
Жена: Шачнева Анна Павловна
Федота Фёдорова Шачнева сын Игнат Федотов 18 Павла Финогенова Шачнева дочь-девица Анна Павловна 18
Бракосочетание
01.02.1897 ст.
Жена: Шачнева Матрона Егоровна
вдовец Игнат Федотов Шачнев 45 вторым браком вдова от первого брака Матрона Егоровна Володина 35
Смерть
Неизвестно