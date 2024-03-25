Шачнев Игнат Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШачнев Игнат Федотович

Шачнев Игнат Федотович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шачнев Федот Фёдорович

Мать: Шачнева Меланья Александровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.11.1867 ст.

Жена: Шачнева Анна Павловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Федота Фёдорова Шачнева сын Игнат Федотов 18 Павла Финогенова Шачнева дочь-девица Анна Павловна 18
Бракосочетание
01.02.1897 ст.

Жена: Шачнева Матрона Егоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
вдовец Игнат Федотов Шачнев 45 вторым браком вдова от первого брака Матрона Егоровна Володина 35
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close