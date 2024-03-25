Шачнева (Коровина) Меланья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шачнева (Коровина) Меланья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1842 ст.

Муж: Шачнев Федот Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Шачнева Марина Федотовна

Отец ребёнка: Шачнев Федот Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шачнев Пётр Федотович

Отец ребёнка: Шачнев Федот Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шачнев Игнат Федотович

Отец ребёнка: Шачнев Федот Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шачнев Иван Федотович

Отец ребёнка: Шачнев Федот Фёдорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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