Шачнева (Коровина) Меланья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.10.1842 ст.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Шачнева Марина Федотовна
Отец ребёнка: Шачнев Федот Фёдорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Шачнев Федот Фёдорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Шачнев Федот Фёдорович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Шачнев Федот Фёдорович
Смерть
Неизвестно