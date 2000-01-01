Архипов Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Архипов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Архипова Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Архипов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Архипова Татьяна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Татьяна Егорова
Смерть
Неизвестно