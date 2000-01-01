Архипов Яков Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Яков Андреевич

Архипов Яков Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Архипов Андрей Никитин

Мать: Архипова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Архипова Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Архипов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Архипова Татьяна Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Татьяна Егорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close