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Архипов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1866

Отец: Архипов Яков Андреевич

Мать: Архипова Татьяна Егорова

Бракосочетание
09.01.1881

Жена: Архипова Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
05.12.1882

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Анастасия Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Архипов Иван Иванович

Мать ребёнка: Архипова Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
18.02.1890

Сын: Архипов Василий Иванович

Мать ребёнка: Архипова Анастасия Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.02.1890

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Анастасия Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.09.1894

Сын: Архипов Иван Иванович

Мать ребёнка: Архипова Анастасия Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.11.1900

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Анастасия Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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