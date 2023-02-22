Архипов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1866
Отец: Архипов Яков Андреевич
Мать: Архипова Татьяна Егорова
Бракосочетание
09.01.1881
Рождение ребёнка
05.12.1882
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Архипова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
18.02.1890
Мать ребёнка: Архипова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
18.02.1890
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
16.09.1894
Мать ребёнка: Архипова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
14.11.1900
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Анастасия Иванова
Смерть
Неизвестно