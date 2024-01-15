Архипова (Майорова) Анастасия Иванова
Место рожденияд.Ольгино
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.01.1881
Рождение ребёнка
05.12.1882
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Архипов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
18.02.1890
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
18.02.1890
Отец ребёнка: Архипов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
16.09.1894
Отец ребёнка: Архипов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
14.11.1900
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно