Архипова (Майорова) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Майорова) Анастасия Иванова

Место рождения

д.Ольгино

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ольгино
Бракосочетание
09.01.1881

Муж: Архипов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
05.12.1882

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Яковлевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Архипов Иван Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
18.02.1890

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Яковлевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.02.1890

Сын: Архипов Василий Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Яковлевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.09.1894

Сын: Архипов Иван Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Яковлевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.11.1900

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Яковлевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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