Архипова Марья (Марфа) Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин (Отскочкин)
Рождение ребёнка
18.02.1835
Сын: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич
Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин (Отскочкин)
Рождение ребёнка
1835
Сын: Архипов (оскочкин) Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин (Отскочкин)
Рождение ребёнка
30.10.1838
Дочь: Зиновья Андреева
Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин (Отскочкин)
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Акулина Андреева
Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин (Отскочкин)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно