Архипова Марья (Марфа) Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Марья (Марфа) Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Архипов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин (Отскочкин)

Рождение ребёнка
18.02.1835

Сын: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич

Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин (Отскочкин)

Рождение ребёнка
1835

Сын: Архипов (оскочкин) Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин (Отскочкин)

Рождение ребёнка
30.10.1838

Дочь: Зиновья Андреева

Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин (Отскочкин)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Акулина Андреева

Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин (Отскочкин)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Андрей Никитин (Отскочкин)

Смерть
Неизвестно
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