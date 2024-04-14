Моисей Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Моисей Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Сын: Моисей Сильвестр Иванович
Мать ребёнка: Моисей Аршуля Викентьевна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Моисей Аршуля Викентьевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Моисей Аршуля Викентьевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Моисей Аршуля Викентьевна
Смерть
Неизвестно