Моисей Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисей Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Моисей Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисей Аршуля Викентьевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Моисей Сильвестр Иванович

Мать ребёнка: Моисей Аршуля Викентьевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Моисей Викентий Иванович

Мать ребёнка: Моисей Аршуля Викентьевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Моисей Франц Иванович

Мать ребёнка: Моисей Аршуля Викентьевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Моисей Алексей Иванович

Мать ребёнка: Моисей Аршуля Викентьевна

Смерть
Неизвестно

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