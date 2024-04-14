Моисей Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисей Егор

Моисей Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Моисей Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Моисей Осип Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Моисей Андрей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.