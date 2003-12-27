Венкова (Смирнова) Галина Николаевна 18.03.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Венкова (Смирнова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1955

Дата смерти

27.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1955

Отец: Смирнов Николай Михайлович

Мать: Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дюкарева (Венкова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Венков (Быков) Алексей (Леонид) Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венков (Быков) Алексей (Леонид) Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Венкова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Венков (Быков) Алексей (Леонид) Петрович

Рождение ребёнка
1977

Сын: Венков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Венков (Быков) Алексей (Леонид) Петрович

Смерть
27.12.2003
Орлецы 3

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