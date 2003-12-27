Венкова (Смирнова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1955
Дата смерти27.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дюкарева (Венкова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Венков (Быков) Алексей (Леонид) Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Венкова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Венков (Быков) Алексей (Леонид) Петрович
Рождение ребёнка
1977
Отец ребёнка: Венков (Быков) Алексей (Леонид) Петрович
Смерть
27.12.2003
Орлецы 3