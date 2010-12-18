Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна
Место рожденияРСФСР, Псковская область, Сосновский сельсовет, д.Пожегово
Дата рождения26.12.1931
Дата смерти18.12.2010
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1931
РСФСР, Псковская область, Сосновский сельсовет, д.Пожегово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1955
Дочь: Венкова (Смирнова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.02.1958
Сын: Смирнов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович
Смерть
18.12.2010
Орлецы