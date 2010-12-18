Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна 26.12.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

РСФСР, Псковская область, Сосновский сельсовет, д.Пожегово

Дата рождения

26.12.1931

Дата смерти

18.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1931

Отец: Егоров Михаил Егорович

Мать: Егорова Алимпиада Степановна

РСФСР, Псковская область, Сосновский сельсовет, д.Пожегово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
18.03.1955

Дочь: Венкова (Смирнова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.02.1958

Сын: Смирнов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Смерть
18.12.2010
Орлецы

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