Смирнов Николай Михайлович 18.04.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Николай Михайлович

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Место рождения

РСФСР, Псковская область, Сосновский сельсовет, д.Пожегово

Дата рождения

18.04.1933

Дата смерти

20.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1933

Отец: Смирнов Михаил Савельевич

Мать: Смирнова (Комарова) Анна Романовна

РСФСР, Псковская область, Сосновский сельсовет, д.Пожегово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
18.03.1955

Дочь: Венкова (Смирнова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
05.02.1958

Сын: Смирнов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна

Смерть
20.01.1995
Орлецы

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