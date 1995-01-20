Смирнов Николай Михайлович
Место рожденияРСФСР, Псковская область, Сосновский сельсовет, д.Пожегово
Дата рождения18.04.1933
Дата смерти20.01.1995
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1933
РСФСР, Псковская область, Сосновский сельсовет, д.Пожегово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
18.03.1955
Дочь: Венкова (Смирнова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
05.02.1958
Сын: Смирнов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова (Егорова) Екатерина Михайловна
Смерть
20.01.1995
Орлецы