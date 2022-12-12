Степан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Иванов

Степан Иванов

avatar

Место рождения

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Иван Андреев

Мать: Марина Матвеева

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Антип Степанов

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Вячеслав Степанов

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ульяна Степанова

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анфиса Степанова

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Семенова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close