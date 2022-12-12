Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Иван Андреев
Мать: Марина Матвеева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Антип Степанов
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вячеслав Степанов
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ульяна Степанова
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анфиса Степанова
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Семенова
Смерть
Неизвестно