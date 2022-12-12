Марина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Матвеева

Марина Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Зиновия Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анфиса Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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