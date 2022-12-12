Марина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Зиновия Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анфиса Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреев
Смерть
Неизвестно