Наталья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Антип Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Вячеслав Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ульяна Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анфиса Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванов

Смерть
Неизвестно
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