Дедкович Аксинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедкович Аксинья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1799

Сын: Дедкович Авдей Герасимов

Отец ребёнка: Дедкович Герасим Яковлев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Дедкович Павел Герасимов

Отец ребёнка: Дедкович Герасим Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедкович Герасим Яковлев

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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