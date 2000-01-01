Дедкович Герасим Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Дедкович Яков
Рождение ребёнка
19.11.1799
Мать ребёнка: Дедкович Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
21.12.1799
Дочь: Ульяна Герасимова
Мать ребёнка: Дезнович Мария Трофимова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Дедкович Аксинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедкович Аксинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дезнович Мария Трофимова
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1801