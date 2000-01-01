Дедкович Герасим Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедкович Герасим Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Дедкович Яков

Мать: Дедкович Феодосья Павлова

Рождение ребёнка
19.11.1799

Сын: Дедкович Авдей Герасимов

Мать ребёнка: Дедкович Аксинья Петрова

Рождение ребёнка
21.12.1799

Дочь: Ульяна Герасимова

Мать ребёнка: Дезнович Мария Трофимова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Дедкович Павел Герасимов

Мать ребёнка: Дедкович Аксинья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедкович Аксинья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дезнович Мария Трофимова

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1801
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