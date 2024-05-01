Червятинов Ипат Нестерович 1689 — найти родственников по фамилии на Familio
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Червятинов Ипат Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Червятинов Нестор Ананьевич

Мать: Черевятина Офимья

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Яренский уезд, Подгородная вол, д. Серичкова
Рождение ребёнка
1715

Сын: Червятин Селиван Ипатович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1748

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