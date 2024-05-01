Червятинов Ипат Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Червятинов Нестор Ананьевич
Мать: Черевятина Офимья
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Яренский уезд, Подгородная вол, д. Серичкова
Рождение ребёнка
1715
Сын: Червятин Селиван Ипатович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1748