Червятинов Нестор Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червятинов Нестор Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: Димов Онашка Кирилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черевятина Офимья

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1689

Сын: Червятинов Ипат Нестерович

Мать ребёнка: Черевятина Офимья

Рождение ребёнка
1700

Сын: Червятинов Лука Нестерович

Мать ребёнка: Черевятина Офимья

Смерть
После 1719

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