Червятинов Нестор Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: Димов Онашка Кирилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черевятина Офимья
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1689
Сын: Червятинов Ипат Нестерович
Мать ребёнка: Черевятина Офимья
Рождение ребёнка
1700
Сын: Червятинов Лука Нестерович
Мать ребёнка: Черевятина Офимья
Смерть
После 1719