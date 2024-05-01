Черевятина Офимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черевятина Офимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червятинов Нестор Ананьевич

Рождение ребёнка
1689

Сын: Червятинов Ипат Нестерович

Отец ребёнка: Червятинов Нестор Ананьевич

Рождение ребёнка
1700

Сын: Червятинов Лука Нестерович

Отец ребёнка: Червятинов Нестор Ананьевич

Смерть
После 1710

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