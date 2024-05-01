Черевятина Офимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1689
Сын: Червятинов Ипат Нестерович
Отец ребёнка: Червятинов Нестор Ананьевич
Рождение ребёнка
1700
Сын: Червятинов Лука Нестерович
Отец ребёнка: Червятинов Нестор Ананьевич
Смерть
После 1710