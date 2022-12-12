Гредасов Лавренитий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гредасов Лавренитий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гредасов Семён Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Гредасов Иоанн Лаврентеевич

Мать ребёнка: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1869 ст.

Сын: Гредасов Прокопий Лаврентеевич

Мать ребёнка: Гредасова Аксиния Леонтьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1870 ст.

Дочь: Агриппина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Гредасова Аксиния Леонтьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.

Сын: Гредасов Георгий Лаврентеевич

Мать ребёнка: Гредасова Аксиния Леонтьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гридусов Василий Лаврентеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гредасова Аксиния Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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