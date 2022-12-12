Гредасов Лавренитий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гредасов Семён Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Гредасов Иоанн Лаврентеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1869 ст.
Сын: Гредасов Прокопий Лаврентеевич
Мать ребёнка: Гредасова Аксиния Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.06.1870 ст.
Дочь: Агриппина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Гредасова Аксиния Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.
Сын: Гредасов Георгий Лаврентеевич
Мать ребёнка: Гредасова Аксиния Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гридусов Василий Лаврентеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно