Гредасов Семён Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гредасов Семён Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

07.09.1868

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Гредасов Никифор Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гредасов Лавренитий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
07.09.1868
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: горячка | скоропостижно
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