Гредасов Семён Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти07.09.1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гредасов Никифор Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гредасов Лавренитий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1868
Причина смерти: горячка | скоропостижно