Гредасова Аксиния Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гредасова Аксиния Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1869 ст.

Сын: Гредасов Прокопий Лаврентеевич

Отец ребёнка: Гредасов Лавренитий Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1870 ст.

Дочь: Агриппина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Гредасов Лавренитий Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.

Сын: Гредасов Георгий Лаврентеевич

Отец ребёнка: Гредасов Лавренитий Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гредасов Лавренитий Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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