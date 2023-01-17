Гредасова Аксиния Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1869 ст.
Сын: Гредасов Прокопий Лаврентеевич
Отец ребёнка: Гредасов Лавренитий Семёнович
Рождение ребёнка
20.06.1870 ст.
Дочь: Агриппина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Гредасов Лавренитий Семёнович
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.
Сын: Гредасов Георгий Лаврентеевич
Отец ребёнка: Гредасов Лавренитий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно