Мягченкова Матрёна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова Матрёна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Харлампиевна

Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Харлампиевна

Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Мягченков Николай Харлампиевич

Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Степанида Харлампиевна

Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич

Работа или профессия
Неизвестно
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