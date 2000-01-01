Мягченкова Матрёна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Харлампиевна
Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Харлампиевна
Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мягченков Николай Харлампиевич
Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Степанида Харлампиевна
Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич
Работа или профессия
Неизвестно